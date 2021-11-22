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Югорчанам показали, как будет выглядеть мост через реку Обь в районе Сургута

Власти ХМАО обнародовали модель проекта второго моста через Обь

Югорчанам показали, как будет выглядеть мост через реку Обь в районе Сургута
Фото: transport_hmao

Югорчанам показали, как будет выглядеть второй мост через реку Обь в районе Сургута. Сообщается, что протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километров, в том числе 1,76 километров моста. Объект и трасса будут четырехполосными. Проектные модели были опубликованы на официальной странице департамента дорожного хозяйства Югры в Instagram.

«Во исполнение указания Президента Российской Федерации и поручений по итогам рабочей встречи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным было принято решение о строительстве «Мостового перехода через реку Обь в районе города Сургут» в составе формирующегося федерального автодорожного коридора «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард», – пишут представители ведомства.

Отмечается, что в планах у правительства закончить объект к 2025 году. Инвестиции в проект – 63,2 млрд рублей (с учетом стоимости проекта).


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Сегодня в 15:53, просмотров: 367, комментариев: 2
Комментарии:
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Сегодня в 16:03
Его компания-проектировщик давно выложила в своем инстаграм, к сожалению, СИА проигнорили мой коммент об этом: у нас, как обычно, ждут готовых пресс-релизов(я условно) на блюдечке.

Мост унылый: для сравнения гляньте мост через Лену в Якутске, того же проектировщика.

В "страшные" 90е получается, строили, уникальный вантовый, а после 21 года стабильности превратились в вахтовый поселок с быстровозводимыми спортзалами и вот таким вот мостом.
Александр Наумов
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Сегодня в 16:03
Второй мост это прекрасно. Но народ уже интересуется когда будет третий мост? Денег у народа много, можно мосты строить хоть каждую пятилетку.
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