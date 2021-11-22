Власти ХМАО обнародовали модель проекта второго моста через Обь

Югорчанам показали, как будет выглядеть второй мост через реку Обь в районе Сургута. Сообщается, что протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 километров, в том числе 1,76 километров моста. Объект и трасса будут четырехполосными. Проектные модели были опубликованы на официальной странице департамента дорожного хозяйства Югры в Instagram.

«Во исполнение указания Президента Российской Федерации и поручений по итогам рабочей встречи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным было принято решение о строительстве «Мостового перехода через реку Обь в районе города Сургут» в составе формирующегося федерального автодорожного коридора «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард», – пишут представители ведомства.

Отмечается, что в планах у правительства закончить объект к 2025 году. Инвестиции в проект – 63,2 млрд рублей (с учетом стоимости проекта).