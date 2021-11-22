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​Из Астрахани с «пересадкой» на Урале: кто стал главным полицейским Сургута

Главой УМВД Сургута занял Александр Глущенко

​Из Астрахани с «пересадкой» на Урале: кто стал главным полицейским Сургута
Фото: 30.мвд.рф

Глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов провел ряд кадровых назначений, которые касаются самого крупного управления ведомства в регионе – УМВД по Сургуту.

Бывший начальник УМВД по Сургуту Руслан Кондрашов пошел на повышение. Он займет пост заместителя начальника полиции округа. Эта должность стала вакантна после ухода на пенсию Александра Ерохова. Бывший главный полицейский Сургута завершил службу в органах 1 ноября.

Пост начальника УМВД по Сургуту займет Александр Глущенко. В последнее время он возглавлял МО МВД «Сысертский» в Свердловской области, а до 18 лет работал на различных должностях в органах внутренних дел Астраханской области.

Стоит отметить, что Дамир Сатретдинов – уроженец Астрахани. В родном регионе он дослужился до начальника полиции УМВД России по Астраханской области. УМВД Югры возглавляет с октября 2020 года.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 580, комментариев: 0
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