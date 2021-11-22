Виталий Криворот назначен заместителем главы Сургута Андрея Филатова

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового заместителя – им стал начальник контрольного управления администрации города Виталий Криворот. К исполнению должностных обязанностей он приступил сегодня, 22 ноября.

Виталий Криворот будет отвечать за сферу обеспечения безопасности, а также курировать работу управлений по делам гражданской обороны и ЧС, по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, контрольного управления и специального отдела.

«Виталий Криворот с 2002 по 2018 годы служил в органах внутренних дел в Тюмени, Ханты-Мансийске. После чего три года работал в отделе профилактики терроризма и экстремизма управления общественной безопасности администрации Сургутского района. С апреля 2021 года перешёл в администрацию Сургута на должность начальника контрольного управления», - рассказали в пресс-службе мэрии.