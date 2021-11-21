Прокуратура направила в суд дело о сургутянине-наркоторговце

Жителя Сургута осудят за продажу наркотиков. По версии следствия, горожанин получил от неустановленного соучастника гашиш, общей массой 126 граммов, который хранил у себя дома для продажи.

Также было установлено, что злоумышленник в июле 2020 года в Московской области купил 109 граммов каннабиса, который привез в Сургут и продал одну из местных жителей.

«Незаконная деятельность обвиняемого сотрудниками полиции пресечена. Из незаконного оборота изъято более 230 граммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре Югры.