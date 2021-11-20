Власти Сургута предлагают продать баню на Декабристов из-за ее убыточности

Администрация Сургута предлагает включить в план приватизации банно-прачечный комплекс, расположенный на Декабристов, 11. Здание бани ветшает и требует ремонта. Нынешний арендатор задолжал восемь миллионов рублей СГМУП «ГТС» и закрыл объект из-за его убыточности.

Вопрос о продаже бани обсуждался на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу и вызвал споры, сообщается на сайте городского парламента.

В частности, депутат Владимир Болотов напомнил, что эта тема поднималась 5-6 лет назад и вызвала недовольство пенсионеров, а после приватизации целевое назначение объекта может не сохраниться. Депутат Евгений Барсов предложил быстрее продать здание, чтобы оно эксплуатировалось, так как оно ветшает.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали до депутатских слушаний предоставить недостающую информацию по финансово-хозяйственной деятельности объекта, а также информацию о посещении данной бани пенсионерами и людьми, которых можно отнести к категории социально незащищенных слоев населения.