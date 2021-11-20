16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7617   EUR  82,5845  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

​Чиновники и депутаты Сургута задумались о бане

Власти Сургута предлагают продать баню на Декабристов из-за ее убыточности

​Чиновники и депутаты Сургута задумались о бане
Фото: yandex.ru/maps

Администрация Сургута предлагает включить в план приватизации банно-прачечный комплекс, расположенный на Декабристов, 11. Здание бани ветшает и требует ремонта. Нынешний арендатор задолжал восемь миллионов рублей СГМУП «ГТС» и закрыл объект из-за его убыточности.

Вопрос о продаже бани обсуждался на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу и вызвал споры, сообщается на сайте городского парламента.

В частности, депутат Владимир Болотов напомнил, что эта тема поднималась 5-6 лет назад и вызвала недовольство пенсионеров, а после приватизации целевое назначение объекта может не сохраниться. Депутат Евгений Барсов предложил быстрее продать здание, чтобы оно эксплуатировалось, так как оно ветшает.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали до депутатских слушаний предоставить недостающую информацию по финансово-хозяйственной деятельности объекта, а также информацию о посещении данной бани пенсионерами и людьми, которых можно отнести к категории социально незащищенных слоев населения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:49, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В районе Ханты-Мансийска ушел под лед вездеход с двумя мужчинами 1731
  2. ​В фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района уничтожат поголовье свиней из-за африканской чумы 1042
  3. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 1016
  4. «Еще один Герой ушел из жизни». В Сургуте скончался 95-летний ветеран ВОВ 800
  5. Регоператор «Югра-Экология» не поделил мусор со своим подрядчиком в Сургуте 764
  6. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 712
  7. ​За сутки от ковида в Югре погибло 11 человек 696
  8. Эксгибиционист попал на онлайн-урок к югорским школьникам 688
  9. ​Айтишники устроят суточный хакатон в СурГУ 655
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 ноября? // АФИША 644
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6970
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4521
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3986
  4. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3792
  5. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3531
  6. Почему отгудел поезд-ресторан 3096
  7. ​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат» 3036
  8. Больницу-долгострой в Югре обещают сдать во втором квартале 2022 года 2828
  9. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 2701
  10. ​Дело об избиении врача в Нижневартовске передано в суд 2678
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10956
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9207
  3. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 8812
  4. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 8808
  5. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 8696
  6. ​Покуда жив-здоров... 8679
  7. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 8314
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7545
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7310
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7113

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика