В фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района уничтожат поголовье свиней из-за африканской чумы

В КФХ «Капсамун» Сургутского района подтвердили наличие африканской чумы свиней

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района подтвердили наличие африканской чумы. Предприятие будет уничтожено вместе с поголовьем свиней.

«Опасности африканской чумы для человека нет, как и для других животных. Она опасна только для свиней. Для людей — это экономические затруднения. Большие затраты на ликвидацию очага, самого хозяйства, проведения всех организационных мероприятий», – рассказали во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского района.

Кроме того, губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о введение карантина на КФХ. В постановлении указано, что радиус угрожаемой зоны составляет пять километров, а зона наблюдения распространится еще на 20.