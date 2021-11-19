В Сургуте ушел из жизни ветеран ВОВ Николай Горбунов

В Сургуте скончался 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Горбунов. Об этом сообщил мэр города Андрей Филатов.

«Еще один наш Герой сегодня ушел из жизни... Скончался Ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Горбунов. Ему было 95 лет» - написал Филатов в своем аккаунте в Instagram.

Николай Александрович родился в Тюмени. В 1943 году отправился на Второй Украинский Фронт. Освобождал Молдавию, Белоруссию, Румынию. Награжден многочисленными орденами и медалями. Среди них «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За освобождение Белоруссии». С 1973 года Николай Горбунов жил в Сургуте.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича. Ветераны уходят, но их подвиг навсегда останется в наших сердцах», - добавил Андрей Филатов.