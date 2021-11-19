16+
Логотип Сиапресс
USD  72,6022   EUR  82,2583  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 ноября? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

20 ноября

Спектакль «Гроза»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Знаменитая пьеса Островского в необычном видении столичного режиссера Петра Орлова, и все это – на сцене СМДТ! Перед зрителем развернется настоящая драма: борьба страха и желания любить и быть свободным в душе Катерины.

«Это великая жемчужина русской литературы, русской драматургии. Хочется снять налет школьного восприятия этой пьесы. Вот то, чем нас мучили – «Луч света в темном царстве» – такая короста, которой покрылось наше восприятие этой пьесы. Хочется ее счистить, чтобы зритель услышал совершенно музыкальный, пронзительный текст о человеке, о любви, о сложностях, о невозможностях любить и быть свободным», – рассказал приглашенный режиссер Сургутского музыкально-драматического театра Петр Орлов.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 350 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Встреча с драматургом и режиссером Алексеем Житковским

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 20:00

Алексей Житковский – сценарист, драматург, режиссёр, выпускник ВГИК сценарный факультет, мастерская Л.Н. Нехорошева. Живет в Нижневартовске. Автор сценария фильма «Звезды» (2018, приз за лучший дебют фестиваля «Сталкер»), режиссер документального фильма «Памятник» (2016, участник фестиваля «ArtDocFest»), режиссер фильма «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер» (2020, приз за лучшую роль фестиваля «Gorkyfest 2021»), автор более 15 пьес, многие из которых с успехом идут в театрах России.

Сургутянам предлагают посмотреть его постановку «Полголовы», чтобы своими глазами увидеть тяжелую судьбу инвалида, за плечами которого – тюрьма, наркотики, ад. Несмотря на общий мрак, история получилась очень добрая и жизнеутверждающая.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. 16+

ROCK В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

20 ноября в Невесомости состоится большой и мощный рок-концерт трёх ударных сургутских групп: «Legacy», «Mr. Lobster» и «Напротив всех». Зарядитесь драйвом уже в эту субботу на всю следующую неделю!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена: от 350, на входе – 500 рублей. 16+

21 ноября

Спектакль «Terra incognita»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

На подмостках развернутся непростые события. Актеры Творческой лаборатории театральной студии «Кулисы» дадут возможность зрителю погрузится в мир людей, сознание которых претерпело изменение под влиянием сложных жизненных обстоятельств.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 200 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Постановка «Белоснежка и семь гномов»


Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

Популярнейшая детская сказка «Белоснежка» в оригинальной современной версии Льва Устинова и Олега Табакова. Увлекательный сюжет и искрометный юмор – и разве мог создать что-то иное прославленный Олег Табаков?! …Итак, день рождения – день музыки, карнавала, танцев и песен! Плюс именно в этот день ты становишься наследницей престола! Но вокруг - коварные враги. И они делают все, чтобы не допустить праздника. Но отважная, смелая Белоснежка и ее верные друзья считают, что самое главное в жизни – это не мириться со злом. Семь разноцветных гномов, символизирующих семь дней недели, не только танцуют и поют, но и учатся понимать ценность дружбы, самопожертвования, взаимопомощи. Рекомендуется для семейного просмотра.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-450 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Онлайн-трансляция спектакля «МаПа»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

Для тех, кто хочет провести воскресенье дома – «Петрушка» приглашает посмотреть свои архивные спектакли онлайн в честь своего юбилея. Каждый спектакль пронизан особенной атмосферой, вы непременно убедитесь в этом, когда посмотрите трансляцию.

Телефон для справок – +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:55, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 1283
  2. В Нефтеюганске на пост мэра заявились шесть человек 1267
  3. ​Следователи закрыли дело о пожаре с погибшими детьми в Сургуте 1258
  4. Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга 1175
  5. Теплотрасса на Пролетарском надела «шубу» 1132
  6. ​Источником африканской чумы свиней в Сургутском районе могли стать пищевые отходы 977
  7. Миллиардер посоветовал россиянам покупать однушки, чтобы выжить на пенсии 967
  8. ​Сургут – в авангарде вакцинации против коронавируса 959
  9. В Нижневартовске от коронавируса привились 16 будущих мам 957
  10. В Когалыме мать и дочь потеряли свыше миллиона рублей из-за «зеркальных» кредитов 893
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6865
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4462
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3871
  4. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3761
  5. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3276
  6. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 3228
  7. Почему отгудел поезд-ресторан 3005
  8. ​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат» 2923
  9. ​«Мы умираем!» 2699
  10. Элитный автомобиль Копайгоры пустили с молотка 2492
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10686
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9147
  3. ​Покуда жив-здоров... 8633
  4. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 8539
  5. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 8525
  6. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 8419
  7. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 8046
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7501
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7261
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7084

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика