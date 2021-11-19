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Регоператор «Югра-Экология» не поделил мусор со своим подрядчиком в Сургуте

​В Сургуте мусоровозам закрыли доступ на полигон ТКО

Регоператор «Югра-Экология» не поделил мусор со своим подрядчиком в Сургуте
yugra-ecology.ru

В Сургуте развивается конфликт между региональным оператором сферы обращения с отходами «Югра-экология» и его подрядчиком – «Сибирской экологической компанией». Утром сегодня, 20 ноября, мусоровозы подрядчика не смогли выгрузить отходы на полигон «ЛДТ», расположенный за сельским поселением Солнечный. В «ЛДТ» сообщили, что получили соответствующее указание от «Югры-экологии», рассказывает «Сургут 24».

«Сибирская экологическая компания» обслуживала район НГДУ, улицы Мира, 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Нефтяников, проспект Набережный, Бажова и др. По данным регоператора, контракт с компанией расторгли из-за «систематических нарушений условий соглашения». Якобы жители указанных территорий неоднократно жаловались на несвоевременный вывоз мусора.

У «Сибирской экологической компании свое видение ситуации. «По нашим данным, они получили пять-шесть новых машин, просто хотят сами возить», – заявил журналистам замдиректора ООО «Сибирская экологическая компания» Олег Дюденко.

Напомним, в начале октября сургутяне пожаловались на мусорные завалы в городе. Люди сообщили, что в некоторых дворах мусор не вывозится неделями. Аналогичные жалобы поступали и во время новогодних каникул. Тогда АО «Югра-Экология» пригрозило оштрафовать сургутского перевозчика за плохую работу в праздничные дни.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 256, комментариев: 0
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