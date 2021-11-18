В Сургутском районе могут ввести режим ЧС локального характера из-за чумных свиней

Источником африканской чумы свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района могли стать пищевые отходы. При осмотре территории нашли пачки творога и колбасы. Об этом предположении сообщили во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского района.

«Радиус пока что не установлен, поэтому нужно сейчас производить ограничительные мероприятия. Проводим дезинфекцию, поставили дезбарьеры. Территория частично огорожена - повесили ленты, таблички, что въезд-выезд запрещен, чтобы не растащили эту заразу по всему району. Также мы поставим посты, чтобы не проезжали машины», - рассказал начальник филиала БУ «Ветеринарный центр» Сургутского района Николай Феклистов.

Он также добавил, что пост ДПС со специалистами, которые будут обрабатывать автоколеса, планируют установить за кафе, расположенным рядом с КФХ. В круглосуточных дезбарьерах используют 25-процентный хлор с добавлением соли (для предотвращения замерзания) вперемешку с опилом.

Специалисты отмечают, что африканская чума не опасна для людей и животных (кроме свиней). Они могут служить только переносчиком болезни, поэтому важно не распространить вирус на других хозяйствах.

На сегодняшний день службы Сургутского района ждут распоряжения губернатора Югры для определения дальнейших действий. Напоминаем, что пробы ДНК направили на исследования в Москву, результат станет известен 19 ноября. При подтверждении вируса африканской чумы будет введен режим ЧС локального характера.