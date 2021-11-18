16+
Логотип Сиапресс
USD  72,6022   EUR  82,2583  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

​Источником африканской чумы свиней в Сургутском районе могли стать пищевые отходы

В Сургутском районе могут ввести режим ЧС локального характера из-за чумных свиней

​Источником африканской чумы свиней в Сургутском районе могли стать пищевые отходы
Фото: Pexels

Источником африканской чумы свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района могли стать пищевые отходы. При осмотре территории нашли пачки творога и колбасы. Об этом предположении сообщили во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского района.

«Радиус пока что не установлен, поэтому нужно сейчас производить ограничительные мероприятия. Проводим дезинфекцию, поставили дезбарьеры. Территория частично огорожена - повесили ленты, таблички, что въезд-выезд запрещен, чтобы не растащили эту заразу по всему району. Также мы поставим посты, чтобы не проезжали машины», - рассказал начальник филиала БУ «Ветеринарный центр» Сургутского района Николай Феклистов.

Он также добавил, что пост ДПС со специалистами, которые будут обрабатывать автоколеса, планируют установить за кафе, расположенным рядом с КФХ. В круглосуточных дезбарьерах используют 25-процентный хлор с добавлением соли (для предотвращения замерзания) вперемешку с опилом.

Специалисты отмечают, что африканская чума не опасна для людей и животных (кроме свиней). Они могут служить только переносчиком болезни, поэтому важно не распространить вирус на других хозяйствах.

На сегодняшний день службы Сургутского района ждут распоряжения губернатора Югры для определения дальнейших действий. Напоминаем, что пробы ДНК направили на исследования в Москву, результат станет известен 19 ноября. При подтверждении вируса африканской чумы будет введен режим ЧС локального характера.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 18:51, просмотров: 280, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Надежда Красноярова пообещала вернуться весной 823
  2. ​Сургутские свиньи гибнут от африканской чумы 774
  3. В Нижневартовске пьяный мужчина убил знакомого из-за любви и выбросил труп в туалетную яму 756
  4. В Югре уволили полицейского, скрывшего информацию о доходах супруги 711
  5. В Нефтеюганске на пост мэра заявились шесть человек 700
  6. ​У главы Сургута новый советник 650
  7. Суд в ХМАО вынес приговор по делу о коррупции в Бюро судмедэкспертизы 645
  8. ​Даже платно нет: иностранцы не могут привиться от ковида в Сургуте 592
  9. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 498
  10. ​Следователи закрыли дело о пожаре с погибшими детьми в Сургуте 491
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6797
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4414
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3742
  4. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3738
  5. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 3141
  6. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 3012
  7. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 2948
  8. Почему отгудел поезд-ресторан 2882
  9. ​«Мы умираем!» 2650
  10. ​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат» 2615
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10499
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9112
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8626
  4. ​Покуда жив-здоров... 8600
  5. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 8354
  6. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 8335
  7. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 8235
  8. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 7855
  9. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7474
  10. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7209

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика