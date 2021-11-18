Коллективный иммунитет от ковида сургутяне сформируют к январю

Жители Сургута активно прививаются против коронавируса. Уже сегодня первую прививку поставили 217,5 тысячи человек – это 92 процента от плана. Завершили вакцинацию 184 тысячи человек – 78 процентов от плана. К декабрю город может достичь необходимого популяционного иммунитета. Об этом 18 ноября рассказал главный врач городской поликлиники №1 Максим Слепов.

«Сургут на очень хороших позициях, мы идем в авангарде вакцинации. Если темпы сохранятся, для Сургута оптимальный темп – 3-3,5 тысячи человек в сутки, мы достигнем необходимого популяционного иммунитета к середине декабря. Но полноценно вакцинация даст нам эффект в январе. Я надеюсь, что новогодние праздники пройдут для нас спокойно», - отметил он.

Сегодня ковид-ситуация в городе стабильная, однако число заболевших по-прежнему велико. В поликлиниках наблюдаются 3 900 человек, из них 340 – дети, 20 – беременные, количество больных с пневмонией – 943 человека. В день к докторам поликлиник обращаются порядка 200 горожан, столько же – в круглосуточные ковид-центры, где ежедневно проводится порядка 150 КТ-исследований.