Все организации культуры Сургута вступили в систему пропуска по QR-коду

Все организации культуры Сургута подключились к системе QR-кодов. Об этом сообщил председатель комитета культуры администрации города Антон Акулов.

«Согласно последнему постановлению, посетители должны показывать QR-код, который подтверждает пройденную вакцинацию или факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания. Это обязательное условие, вне зависимости от события или мероприятия», – поделился Акулов.

Культурные учреждения также продолжают соблюдать другие меры предосторожности – это масочный режим, социальная дистанция, санитарная обработка поверхностей, вакцинация всего персонала. Кроме того, по словам председателя комитета культуры, до 21 ноября сургутяне могут посещать только спектакли и театральные постановки, все остальные зрелищные мероприятия вновь под запретом.

«Мы надеемся, что в связи с дисциплинированностью наших горожан, при соблюдении всех перечисленных требований можно будет возобновить деятельность культурных учреждений в полном объеме. Надо сказать, что сургутская публика демонстрирует понимание ситуации, и количество посетителей данных учреждений практически не снизилось», – резюмировал глава ведомства.

Заместитель директора местной филармонии Константин Лазута в свою очередь отметил, что людей с признаками заболевания выявляют еще на входе – особая система оповещений сканирует человека и дает знать, если у него повышена температура: «Горожанина в этом случае осматривают, и если у него наблюдаются симптомы болезни, мы его изолируем и вызываем скорую помощь. Дальнейшее сопровождение – обработка рук, наличие маски и QR-кода. Каждого посетителя мы предупреждаем об этом при покупке билетов».