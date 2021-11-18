В Сургуте первый этап обновления трубопровода на Пролетарском проспекте завершен

Первый этап благоустройство сургутской теплотрассы на Пролетарском проспекте завершен. На участке между парком «За Саймой» и окружным «Центром охраны материнства и детства» осталось только провести озеленение участка – этим рабочие займутся в мае.

«Сейчас вы видите эскиз проекта, но в живую вышло даже лучше. Мне кажется, после нас все крупные города будут применять эту практику. В стране таких проектов еще нет», – прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер.

Глава Сургута Андрей Филатов отметил, чтонекоторые участки дороги, посреди которых пролегает трубопровод, наиболее аварийные – так, несколько раз сотрудникам СГЭС приходилось менять некоторые части короба после ДТП:

«Знаю, что здесь ряд аварий произошел. Давайте договоримся. Нужно поставить ограждение, чтобы сохранить конструкцию и благоустройство», – подчеркнул градоначальник.

Также представители компании заявили, что оборудуют территорию камерами видеонаблюдения, чтобы сберечь короб от нечистых на руку людей. Подобный инцидент произошел в октябре, когда злоумышленник украл часть светодиодной ленты. В СГЭС заверили, что злоумышленники не останутся безнаказанными.

Напомним, что проект создан, возводится и будет содержаться за счет средств фирмы. Ранее планировалось, что на первую часть короба уйдет порядка 30 миллионов, но из-за увеличения стоимости стройматериалов сумма возросла практически на 70%. Второй этап на сегодняшний день оценивают в 75-80 миллионов.