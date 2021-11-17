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​Актировки близко: как будут учиться сургутские школьники в сильные холода

Накануне морозных дней сургутским школьникам напомнили о правилах актировок

​Актировки близко: как будут учиться сургутские школьники в сильные холода
Фото: pixabay.com

В департаменте образования Сургута рассказали, как будет организована работа учреждений в морозные дни.

Узнать об актировках можно узнать на портале Гисобразование Югры. В сильные морозы школьники могут остаться дома, а могут посетить занятия очно – на усмотрение родителей. Если дети остаются дома, образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий.

«Что бы актировка приравнивалась к каникулам – такого быть точно не может», – акцентировала директор департамента образования администрации города Сургута Ирина Замятина.


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Сегодня в 19:08, просмотров: 180, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 19:41
Кто пишет подобные статьи? Его в нормальном обществе или издательстве давно бы уволили без выходного пособия. типа как учится будут в холод?
А как учились 50 лет назад, 30 лет назад или 10 лет назад в морозы .статья ни о чем. Тот кто написал эту заметку даром есть продукты.

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