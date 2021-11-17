Накануне морозных дней сургутским школьникам напомнили о правилах актировок

В департаменте образования Сургута рассказали, как будет организована работа учреждений в морозные дни.

Узнать об актировках можно узнать на портале Гисобразование Югры. В сильные морозы школьники могут остаться дома, а могут посетить занятия очно – на усмотрение родителей. Если дети остаются дома, образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий.

«Что бы актировка приравнивалась к каникулам – такого быть точно не может», – акцентировала директор департамента образования администрации города Сургута Ирина Замятина.