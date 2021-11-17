Шеф-повар из Сургута попал в реалити-шоу «Молодые ножи»

20-летний шеф-повар Мгер Арутюнян из Сургута примет участие в новом реалити-шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. Проект стартует 17 ноября на телеканале «Пятница.

В каждом выпуске шесть молодых поваров будут проходит три испытания. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.

«Проект "Молодые ножи" — это не состязание, а проявление своего мастерства. Умения чувствовать продукт, знать классику, четко определять запахи и вкусы, сочетать несовместимые продукты и сделать из них шедевр», - рассказал ведущий шоу, ресторатор Константин Ивлев.

Тестировать блюда молодых поваров будут Ольга Бузова, Анна Седокова, Анатолий Цой, Дмитрий Дюжев, Наталья Медведева и другие представители российского шоу-бизнеса.

Мгер Арутюнян из Сургута, несмотря на юный возраст, уже работает шеф-поваром. В будущем он намерен открыть свою пиццерию, пишут СМИ.