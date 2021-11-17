В Сургуте продолжают решать проблему с недостатком парковок у медучреждений

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин во время заседания комитета по социальной политике местной думы рассказал о том, как в Сургуте проходит программа расширения парковочных мест у медучреждений. Сейчас выполняются три проекта – по улицам Федорова, 69, Пушкина, 5/1, проспект Набережный, 41. Ближе к середине сентября закончилось строительство паркинга по адресу проезд Советов, 3. На всех парковках есть машиноместа для маломобильных граждан.

«Также планируется организация парковочного пространства за зданием «Газпрома», которое в стадии незавершенного развития. К изъятию подлежит два земельных участка, где есть один объект недвижимости, но на сегодняшний день денег в бюджете не запланировано», – прокомментировал Валгушкин.

Отмечается, что дорожная карта будет подготовлена после того, как будет известно, сколько средств выделят на изъятие земли у «Газпрома» и определения целесообразности: «Здание сегодня не определено в части передачи кому-либо и пока нет планов по проектированию и строительству этой парковки. Ситуация такая, что постановления об изъятии приняты, но конкретного решения определения денег нецелесообразно ввиду более острых проблем», – добавил замдиректора ДАиГ.

Читайте также: В Сургуте состоялось первое заседание комитета по соцполитике местной думы