16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8228   EUR  82,3553  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

«Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве

Муж погибшей медсестры в Сургуте обвинил в произошедшем начальство супруги

«Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве
pixabay.com

В самоубийстве медсестры Сургутской клинической травматологической больницы Аяжан Ташмагабетовой виновато ее руководство: такое мнение высказал супруг погибшей Радик Ташмагамбетов. Видео с его комментарием появилось в группах Сургута в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, его жена долгое время жаловалась на то, что ее притесняют и унижают на работе. Она даже направила жалобу в трудовую инспекцию, где пообещали разобраться в происходящем.

«Каким-то образом на работе узнали, кто написал жалобу, кто зачинщик, и начались гонения, - рассказывает Радик Ташмагамбетов. - Через неделю после этого супруга написала заявление на увольнение. По закону ей надо было отработать еще две недели. Она отработала только неделю… не выдержала».

Супруг погибшей медсестры добавил, что 21 октября жена отвезла его на работу и должна была поехать в больницу. «Впоследствии выяснилось, что она не поехала на работу, не смогла поехать. Ее настолько загнобили, что она покончила жизнь самоубийством», - добавил мужчина.

Он попросил ответственные органы разобраться в произошедшем и не спустить дело на тормозах. «Пусть по закону накажут, нельзя же так. Из-за этого человек умер. Оставил меня с дочкой пятилетней. Как жить, не знаю», - сказал Радик Ташмагамбетов.

Ранее в Сургуте возбудили уголовное дело по факту смерти 41-летней медсестры Сургутской клинической травматологической больницы. Дело расследуется по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Проверку также проводят государственная инспекция труда, прокуратура и департамент здравоохранения Югры.

В сети горожане пишут, что повлиять на решение сотрудницы травмцентра могла атмосфера в коллективе. Претензии, в частности, высказываются к старшей медсестре нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации, которую характеризуют как «деспотичного и неуравновешенного» человека.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:42, просмотров: 256, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Почему отгудел поезд-ресторан 1618
  2. ​Сургутские депутаты обсудили темные дворы и парковки у больниц 1011
  3. ​Россия с декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами 808
  4. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 682
  5. ​Сургутский район в поисках инвестиций. Юлия Маркова // ONLINE 599
  6. ​Любой бред за ваши деньги 586
  7. ​Не собачье дело 519
  8. В администрации Сургута рассказали о мерах борьбы с COVID-19 в парадных города 494
  9. ​В Сургуте увольняют непривитых сотрудников общепита 465
  10. ​Установлена мебель и оборудование: школа-долгострой в Сургуте почти готова 446
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 6611
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 4364
  3. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4329
  4. ​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи 3769
  5. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 3651
  6. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 3329
  7. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 3272
  8. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 3003
  9. Югорчанин поднял «Алешу» выше облаков 2557
  10. ​«Мы умираем!» 2543
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 10117
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 9050
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8594
  4. ​Покуда жив-здоров... 8532
  5. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 7988
  6. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 7874
  7. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 7864
  8. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 7495
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7150
  10. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7092

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика