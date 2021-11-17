В школах Сургута 25 классов отправлены на карантин

В 14 школах Сургута закрыто 25 классов. Это связано с заболеваемостью 25 учеников коронавирусной инфекцией. Эти классы закрываются на карантин и образование ведется дистанционно.

«Как только поступает информация о том, что ребенок заболел, в спешном порядке класс закрывается на карантин. Обучение переводится в дистанционный формат», – рассказала директор департамента образования Администрации города Сургута Ирина Замятина.

Также она напомнила, что родители учеников имеют право написать заявление. Тогда ребенка переведут на дистанционное обучение. «На сегодня у нас 478 детей получают образование в дистанционном формате именно по заявлению родителей», – добавила она.