Глава СУ СКР по ХМАО проведет встречу с сургутянами 18 ноября

Руководитель СУ СКР по ХМАО полковник юстиции Михаил Мокшин проведет 18 ноября выездной прием граждан в Сургуте.

«Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Мокшину можно пожаловаться на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов, а также проконсультироваться по вопросу трудоустройства в органы СК РФ.

Прием пройдет 18 ноября с 13.00 до 15.00 в помещении следственного отдела в Сургуте. Адрес: ул. Островского, д. 47, каб. 103.