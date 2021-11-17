Скандальный сургутский ресторан ищет возможность узакониться

В деле скандально известного сургутского ресторана «VIP 777» появились подвижки: как рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин, собственник заведения решил пойти на компромисс и готов публично искать выход из сложившейся ситуации.

«Владелец ресторана изъявил желание написать заявление, после которого ему будет необходимо нанять проектировщика и подготовить материалы. После варианты решения проблемы рассмотрят на публичных слушаниях, где смогут поучаствовать сургутяне», – прокомментировал замдиректора ДАиГ.

На вопрос корреспондента о том, почему хозяин «Трех семерок» решил пойти навстречу мэрии, Валгушкин ответил, что сейчас он находится не в правовом поле, поэтому полноценно использовать незаконную часть объекта они не могут.

Напомним, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1450 кв.м. В 2016 году суд постановил такое расширение незаконным, поэтому собственнику было необходимо самому демонтировать постройку. Никто этого делать не стал, поэтому заняться сносом могла администрация, однако стоимость всех работ составила бы 30 миллионов рублей.