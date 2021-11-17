В Сургуте снова усилили обработку подъездов

Власти Сургута усилили меры по контролю за дезинфекцией подъездов из-за роста числа заболевших COVID-19. Каждое утро специальная комиссия приходит и проверяет, проводит ли управляющая компания уборку подъезда. Те, кто не вошел в график, должны представить фотоотчет о проделанной работе.

Дезинфекция парадных города осуществляется один раз в день с помощью специального вещества. Его производит «Горводоканал». Управляющим компаниям города раствор поставляется бесплатно.

«Город бесплатно предоставляет дезинфицирующие средства управляющим компаниям, но работы они выполняют за свой счет. Средства жильцов на это не используются», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Стоимость и объемы поставок дезинфицирующего средства не уточняются.

Вопрос об эффективности данных методов остается открытым. Напомним, что меры по борьбе с коронавирусом в подъездах уже на протяжении года остаются неизменны, проводилась и с дезинфекция дорог, что вызвало негодование общественности.

Самые странные решения властей разных уровней в борьбе с коронавирусом уже обсуждали в проекте «О чем говорят».