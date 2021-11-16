В Сургуте состоялось первое заседание комитета по соцполитике местной думы

В думе Сургута прошло первое заседание комитета по социальной политике в новом составе. Обсуждались четыре важных вопроса – введение дополнительной материальной поддержки для спортсменов и тренеров, создание безопасного пути в образовательные учреждения, устранение дефектов на зданиях в детсадах и расширение парковок возле поликлиник и больниц.

«Я обращалась к своим коллегам, к представителям администрации – мы, депутаты, проводим много времени со своими избирателями. Мы лучше знакомы с их запросами, а у мэрии есть больше возможностей и резервов для решения этих вопросов и проблем. В процессе нашей работы мы, возможно, будем высказывать свое несогласие, спорить, но я призываю и надеюсь на то, что это будет профессионально. Мы с вами работаем над одной общей задачей», – подчеркнула в начале встречи глава комитета Эмилия Трапезникова.

Спорт для всех

Начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко выступил с проектом о внедрении дополнительной социальной поддержке спортсменам, победителям и призерам муниципальных спортивных мероприятий, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета Сургута – эту программу контрольно-счетная палата предложила сохранить до 2024 года, на тот период, когда идет формирование казны города.

Ученье – свет

Администрация также отчиталась по результатам программы, направленной на обеспечение безопасного пути для детей до образовательных учреждений. Особенно сильно взволновала народных избранников проблема освещения внутриквартальных пешеходных дорожек, по которым ребята добираются в школы.

«Этот план, он перешел к вам по наследству. Ключевое слово в нем – «безопасность». Безопасный проход детей в школу – это большая проблема, перед нами стоит задача как можно скорее ее закрыть. Сами знаете, у нас девять месяцев в году зима, темно, дети идут в потемках, на это надо обратить максимальное внимание», – добавил Алексей Кучин.

Депутат также предложил выйти администрации в парламент с инициативой, чтобы каждый смог выделить в своем округе проблемный участок, который необходимо оснастить освещением: «Мне кажется, дума пойдет к вам навстречу». В свою очередь, спикер от мэрии, директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев, резюмировал, что данный вопрос стоит на особом счету, и для его решения используются все возможные методы.

Залатали

Киселев также представил депутатам результаты реставрации зданий детсадов, которые были введены в эксплуатацию в 2010-2015 годах. Всего устранили неполадки в четырех дошкольных учреждений – в перечень работ входили замена кровли, утепление фасада здания, замена отмостки, ремонт крыльца и другие виды строительных мероприятий.

Депутаты спросили, почему бы не провести капитальный ремонт нескольких зданий, исходя из заложенного бюджета, однако нашелся другой фактор: «Если мы займемся одним объектом, а другие забросим, то получим аварийное состояния многих учреждений. Поэтому приходится выбирать», – добавил глава ДГХ.

Также стало известно, что детские сады «Аленький цветочек» и «Семицветик» включат в перспективный план как самые капиталоемкие проекты.

Будет где разъехаться

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин в завершение заседания комитета рассказал о том, как в Сургуте проходит программа расширения парковочных мест у медучреждений. Сейчас выполняются три проекта – по улицам Федорова, 69, Пушкина, 5/1, проспект Набережный, 41. Ближе к середине сентября закончилось строительство паркинга по адресу проезд Советов, 3.

«Также планируется организация парковочного пространства за зданием «Газпрома», которое в стадии незавершенного развития. К изъятию подлежит два земельных участка, где есть один объект недвижимости, но на сегодняшний день денег в бюджете не запланировано», – прокомментировал Валгушкин.