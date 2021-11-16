11-летний спортсмен из Сургута попал в Книгу рекордов России

Юный дзюдоист из Сургута Максим Черненко попал в Книгу рекордов России. Он побил всероссийский рекорд в номинации «Наибольшее количество кувырков вперед за 1 минуту в России среди мальчиков 11 лет». Максим сделал 71 кувырок за одну минуту. Предыдущий максимум составил 58 переворотов. Юному дзюдоисту вручили медаль, сертификат и значок рекордсмена России.

Максим Черненко семь лет занимается дзюдо и самбо. Он неоднократно занимал призовые места на городских и окружных соревнованиях. По словам тренера Наримана Гаджимурадова, рекорд Максима произвел большое впечатление на других воспитанников секции боевого искусства. Теперь они каждую тренировку также пытаются установить рекорды в выполнении различных дисциплин.