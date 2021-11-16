Скончалась супруга депутата Сургутского района Анатолия Сименяка

Депутат Думы Сургутского района Анатолий Сименяк потерял супругу Ирину.

«Трагическая новость сегодня постигла нас. В семье Анатолия Петровича Сименяка, депутата Думы района, случилось горе – безвременно ушла из жизни жена Ирина. Нет таких слов, чтобы описать наше потрясение случившимся. Разделяем Вашу боль невосполнимой утраты, Анатолий Петрович. Выражаем глубокие соболезнования Вам и Вашим близким», - выразили соболезнования депутаты и коллектив аппарата Думы Сургутского района.

Редакция ИА СИА-ПРЕСС выражает соболезнования Анатолию Петровичу и его семье.