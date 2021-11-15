Наталья Комарова рассказала, появятся ли в Сургуте новые больницы

В Сургуте появится четыре новых медицинских учреждения. Так, уже в этом году планируется открытие Центра охраны материнства и детства, где будет работать амбулаторно-поликлиническое подразделение. Об этом на пресс-конференции рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на соответсвующий вопрос журналиста.

«Мы приступили к проектированию трех объектов – станция переливания крови, бюро медико-санитарной экспертизы с патологоанатомическим отделением и станции скорой медицинской помощи. В первой половине 2022 года мы планируем получить проект на сметную документацию, продать контракт и приступить к строительству этих объектов», – уточнила глава региона.

Всего за пять лет в Сургуте появилось семь новых объектов здравоохранения.