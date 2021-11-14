Власти Сургута подыскивают новое место автовокзалу

Автовокзал Сургута, вероятно, обустроят на железнодорожном вокзале – такая возможность появится во время реконструкции хаба. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов.

«От автовокзала не отказываемся, пока не отказываемся и от локации. Но в связи с тем, что у нас сейчас запущено два инфраструктурных проекта – это ревизия полностью пассажирских перевозок в городе. Второй вопрос – практически заходим в реконструкцию железнодорожного вокзала, там есть ряд представлений, что там может полуузловой или узловой центр появиться пассажирский, как междугородних перевозок, так и внутригородских», – цитирует градоначальника «Сургут 24».

По словам Филатова, инвестор потерял интерес к строительству транспортного комплекса на Грибоедовской развязке. Эта локация совершенно не устраивала горожан. Для вокзала нужно было вырубить лесной массив. Кроме того, он бы ухудшил и без того непростую ситуацию в Западном районе.

Ранее планировалось, что сургутский автовокзал в районе Грибоедовской развязки появится в 2023 году.

Напомним, реконструкция железнодорожного вокзала стартует в следующем году.