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Сургутяне заметили пропажу качелей со дворов: их демонтировала УК

УК Сургута демонтировала старые качели, а новые появятся только в следующем году

Сургутяне заметили пропажу качелей со дворов: их демонтировала УК
Фото в редакцию прислал сургутянин

Жители Сургута пожаловались на демонтаж качелей. По словам горожан, дворовые аттракционы пропали с улиц Энергетиков (дома с номерами 35, 37, 9, 19), Просвещения (47), Республики (76, 84).

В ДЕЗ «ВЖР» ответили, что убрать качели пришлось из-за жестких элементов подвеса – по сегодняшним стандартам, сидение должно крепиться на цепи или канат:

«Причина – требования технического регламента о безопасности оборудования для игровых площадок. Искать возможности решения этой проблемы и замены жестких элементов на гибкие будем уже в 2022 году», – рассказали представители управляющей компании.


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13 ноября в 11:00, просмотров: 1651, комментариев: 0
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