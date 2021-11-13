В Сургутском районе произошло ДТП между легковушкой и экскаватором

В ДТП на трассе Сургутского района погиб человек. Инцидент произошел накануне вечером, 12 ноября. По предварительным данным, водитель КИА SOUL 1965 года рождения, следуя из Лянтора в Сургут, не выбрала безопасную скорость и врезалась в экскаватор. Автоледи погибла на месте.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции работают на месте ДТП», – рассказал командир роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Фанис Файзуллин.

Напомним, что ранее под Нефтеюганском также произошла смертельная авария – водитель легковушки врезался в грузовик и скончался от полученных травм.