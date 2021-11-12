16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8118   EUR  82,2173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургут первым среди городов Югры начал распределять гранты для НКО на базе платформы грантгубернатора.рф

Сургутянам станет удобнее подавать заявки на городские гранты

​Сургут первым среди городов Югры начал распределять гранты для НКО на базе платформы грантгубернатора.рф
Фото сургут.грантгубернатора.рф

Приятная техническая новация произошла в Сургуте – этот город стал первым в регионе, кто интегрировал свою систему распределения грантов для НКО в платформу грантгубернатора.рф. Таким образом эта платформа, в свою очередь, стала самой уникальной на уровне страны. «Это первая в стране система поддержки, реализованная на трех уровнях с единым стандартом проектов, их оценки и технологии. Сохранена преемственность конкурса президентских грантов на федеральном, региональном, и теперь на муниципальном уровнях», – цитирует департамент общественных и внешних связей Югры первого замгубернатора Алексея Шипилова.

Для понимания стоит рассказать историю. В 2017 году появилась платформа президентскиегранты.рф – первая в стране продвинутая, оптимизированная и удобная для пользователей система, при помощи которой НКО со всей страны подавали заявки в Фонд президентских грантов. Югра взяла этот опыт и технологию на вооружение и в 2019 году первой в стране запустила аналогичную платформу для нужд оператора грантов губернатора. Тогда же под одной «крышей» были объединены все грантовые конкурсы регионального уровня, что резко облегчило некоммерческим организациям (впоследствии, и физлицам, для которых открыли свои конкурсы) доступ к региональному финансированию.

Теперь окружная платформа будет обеспечивать и муниципальные нужды – первым в эту систему вступил Сургут, который до 30 ноября на портале сургут.грантгубернатора.рф будет принимать заявки на конкурс, по итогам которого лучшие проекты суммарно получат финансирование в размере 2,3 млн рублей. Все подробности читайте на соответствующем сайте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:01, просмотров: 33, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Светлый путь. Вопросы архитектурно-художественного освещения моста в Сургуте // ONLINE 1320
  2. Максим Слепов: «Даже недельные ограничения в Югре дали свои плоды — мы вышли на плато четвертой волны коронавируса» 1246
  3. Инсайд: Надежда Красноярова покидает пост вице-спикера думы Сургута 944
  4. ​«Мы умираем!» 748
  5. ​Югра впервые проводит на своей территории международный фестиваль креативных индустрий 668
  6. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 627
  7. ​В Югре прошло большое совещание по гармонизации межнациональных отношений с привлечением ВЦИОМа 605
  8. ​Дискуссия: не будет сургутский рынок местом общения и торговли хорошими продуктами, забудьте об этом 595
  9. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 490
  10. ​На Югру надвигаются 30-градусные морозы 483
  1. ​Порочная спираль недоверия 5294
  2. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4671
  3. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 4375
  4. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4064
  5. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2608
  6. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 2578
  7. Бойцы сургутского ОМОНа стали героями фильма 2513
  8. ​В Нижневартовске для пожилых граждан открыли специальный пункт вакцинации 2478
  9. Сургутян ожидает ветреное воскресенье 2378
  10. ​Парадоксально: выборы глав полностью в руках властей, но удержать их в рамках респектабельности становится все труднее 2223
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9629
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8743
  3. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 8577
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8457
  5. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8437
  6. ​Покуда жив-здоров... 8215
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7034
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6888
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6612
  10. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6559

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика