Основатель ИА СИА-ПРЕСС и газеты «Новый Город» Тарас Самборский празднует юбилей

Тарас Самборский, учредитель информационного агентства СИА-ПРЕСС, издатель и многолетний редактор газеты «Новый Город», сегодня, 12 ноября, отмечает 50-летие.

Он родился и вырос в Сургуте, окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. В 1989 году в возрасте 17 лет начал творческую карьеру в районной газете «К победе коммунизма!». В 1991 году основал информационное агентство СИА-ПРЕСС, успешно работающее на рынке СМИ региона по сей день.

В 1993 году открыл первую за Уралом бесплатную газету «Седьмой этаж», в том же году – первую частную городскую газету «Новый Город». Усилиями Тараса Самборского в разные годы в Сургуте и Югре появились такие популярные СМИ, как радиостанции «Европа плюс», «Ретро FM», «Русское радио», «Эхо Москвы», издание «Телесемь». Возглавляя холдинг СИА-ПРЕСС, он также построил здание «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа», которое украшает ядро центра города.

Редакция siapress.ru и коллеги по группе компаний СИА-ПРЕСС поздравляют Тараса с юбилеем и желают продолжения плодотворной карьеры, дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья.