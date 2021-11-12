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​У Тараса Самборского юбилей — 50 лет

Основатель ИА СИА-ПРЕСС и газеты «Новый Город» Тарас Самборский празднует юбилей

​У Тараса Самборского юбилей — 50 лет
Фото из архива Т.Самборского

Тарас Самборский, учредитель информационного агентства СИА-ПРЕСС, издатель и многолетний редактор газеты «Новый Город», сегодня, 12 ноября, отмечает 50-летие.

Он родился и вырос в Сургуте, окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. В 1989 году в возрасте 17 лет начал творческую карьеру в районной газете «К победе коммунизма!». В 1991 году основал информационное агентство СИА-ПРЕСС, успешно работающее на рынке СМИ региона по сей день.

В 1993 году открыл первую за Уралом бесплатную газету «Седьмой этаж», в том же году – первую частную городскую газету «Новый Город». Усилиями Тараса Самборского в разные годы в Сургуте и Югре появились такие популярные СМИ, как радиостанции «Европа плюс», «Ретро FM», «Русское радио», «Эхо Москвы», издание «Телесемь». Возглавляя холдинг СИА-ПРЕСС, он также построил здание «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа», которое украшает ядро центра города.

Редакция siapress.ru и коллеги по группе компаний СИА-ПРЕСС поздравляют Тараса с юбилеем и желают продолжения плодотворной карьеры, дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья.


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Сегодня в 19:57, просмотров: 170, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:26
Офигеть. А я до сих пор думал, что Тарасу около сорока. В том смысле что возрастной маразм свойственный россиянам в виду условий их жизни еще не постиг Тараса.

Ну, и это еще не расцвет сил. Ученые говорят, что расцвет сил у современного человека наступает в возрасте 60-70 лет – когда еще, но не уже. Ну, в смысле у тех, кто доживет и к этому возрасту не впадет в маразм. И в 60 лет начинает работать второе полушарие. Хотя у меня этот возраст наступил в этом году, но второе полушарие пока молчит. Жду-с.

В общем держись Тарас. Главное событие в твоей жизни – впереди.
sst
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Сегодня в 20:31
грамотный мужик....поздравляем.
Жучка
не нравится
Сегодня в 21:08
Добра, крепкого здоровья, хорошего настроения, процветания агенству!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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