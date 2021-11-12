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Элитный автомобиль Копайгоры пустили с молотка

Автомобиль Genesis G80, принадлежавший фирме опального югорского бизнесмена, продали за 1,7 млн рублей

Элитный автомобиль Копайгоры пустили с молотка

Автомобиль Genesis G80 продан на торгах в рамках банкротства ООО «Комплекс-КА», подконтрольного сургутскому бизнесмену Андрею Копайгоре. Новым владельцем элитной машины стал индивидуальный предприниматель Артур Чокандарян из Москвы. Он приобрел автомобиль за 1,71 млн рублей, пишет со ссылкой на карточку торгов Znak.com. Сам Андрей Копайгора, обвиняемый по шести уголовным делам, находится под стражей.

Это были повторные торги имуществом «Комплекс-КА». Изначально Genesis G80 выставили на продажу за 1,9 млн рублей, но покупателей тогда не нашлось.

Напомним, Андрея Копайгору задержали в феврале 2021 года. Сначала бизнесмен был госпитализирован, а затем заключен под арест. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям, по данным следствия, превысил 970 млн рублей. Активы бизнесмена выставили на продажу в июле текущего года.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 222, комментариев: 0
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