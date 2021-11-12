Андрей Филатов посоветовал сургутянам пересмотреть договоры с коммунальщиками

Администрация Сургута проверит договоры с управляющими компаниями по очистке снега во дворах. Глава города Андрей Филатов обратил внимание на то, что сургутянам необходимо организовать собрание жильцов и пересмотреть документы, чтобы определить вместе с коммунальщиками более подходящую периодичность уборки снега.

«Уборка придомовых территорий организована по договоренности с жильцами, поэтому необходимо внимательно отнестись к правам и обязанностям по поводу своего имущества. Еще раз сделать ревизию договора и посмотреть, насколько это вас устраивает и как это исполняется. Есть договора, где наши земляки подписались, чтобы двор чистился по мере необходимости. Мы сейчас выясняем, кто эту меру определяет», – рассказал глава Сургута.

Кроме того, администрация города проведет проверку деятельности управляющих компаний. При наличии нарушений, к ним будут применять штрафные санкции вплоть до отзыва лицензии. Также департамент городского хозяйства планирует подготовить рекомендуемый вариант типового договора, чтобы в дальнейшем жители города использовали его для подписания.