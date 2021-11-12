Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Лекция «Рак в нашей жизни. Что нужно узнать до того, как с ним столкнешься?» 12+

Дата: 13 ноября

Время: 16:00

Место: Интеллектуальный клуб, проспект Ленина, 35 / сообщество «ЮНТИ» во «ВКонтакте».

Цена: бесплатно

Биолог, выпускница биологического факультета СурГУ Клавдия Карпачева расскажет всем желающим о том, что такое рак, как лечат эту болезнь в современном мире, как снизить риски и выявить онкологию на ранней стадии.

При посещении обязательно соблюдение мер индивидуальной защиты и предъявить QR-код.

Видео-лекция «Новые медиа в искусстве» 12+

Дата: 13 ноября

Время: 17:00

Место: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1

Цена: 100 рублей

Сургутяне смогут познакомиться с творчеством питерского художника Алексея Андреева, посетить его выставку и обсудить множество интересных вопросов, среди которых: тема влияния технологий на творчество, каковы тенденции современных медиа и какие существуют виды дополненной реальности.

При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты и предъявить QR-код.

Открытый микрофон 18+

Дата: 13 ноября

Время: 19:00

Место: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1

Цена: 150 рублей для участника, 200 для посетителя (цена за билет на входе возрастает до 300)

Давно хотели проявить себя, показать свои таланты, но не было подходящего места? Тогда вот настоящий шанс. «Невесомость» ждет все активных, креативных и творческих на свой открытый микрофон.

При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты и предъявить QR-код.