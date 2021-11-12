Надежда Красноярова уходит с поста заместителя председателя думы Сургута и руководителя фракции «ЕР»

Заместитель председателя Думы Сургута Надежда Красноярова, которая возглавляла Думу в предыдущем созыве, временно уходит с должности заместителя председателя, руководителя комитета по бюджету и руководителя фракции «Единая Россия».

По данным источника siapress.ru, Красноярова приняла такое решение из-за состояния здоровья, и пока оно рассматривается как временное. Вице-спикер перенесла ковид и ей требуется реабилитация.

«Консультации по этому вопросу проходили на уровне главы, председателя Думы и компании «Сургутнефтегаз», от которой шла на выборы Надежда Красноярова. Мандат депутата остается. Она человек ответственный, не хочет подвести команду, поэтому сама приняла такое решение, пока оно временное, дальше будет понятно, к этому вопросу ещё вернутся. Информации, кто заменит Красноярову на этих позициях, будет ли это один человек или несколько - пока нет. Вопрос должны решить на следующей неделе», - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе гордумы комментировать данную информацию отказались.