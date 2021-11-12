Жителя Сургутского района обманул лжепродавец икры

Житель Лянтора (Сургутский район) захотел затариться икрой к Новому году и стал искать объявления в интернете. Больше всего мужчину заинтересовал портал «Агросервер.ru», где с ним связался продавец. Он сделал заманчивое предложение: один килограмм лососевой икры за 2800 рублей. Потерпевший не смог отказаться.

Лянторец обговорил все детали и доставку с поставщиком, перевел ему 74 тысячи рублей за 25 килограмм деликатеса и доставку. Продавец заверил, что позже в мессенджере пришлет транспортную накладную, но ни документов и тем более икры пострадавший не получил. После многократных попыток связаться с поставщиком, мужчина понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», – сообщает УМВД Сургутского района.