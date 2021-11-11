Из Сургута возят туристов прививаться от коронавируса зарубежными вакцинами

Жители Сургута заинтересовались прививочными турами в Европу. Об этом siapress.ru рассказала руководитель студии путешествий SoloWay Елена Соловьева. По ее словам, сегодня в обработке находится порядка десяти заявок от горожан. При этом еженедельно поступает много запросов заинтересованных граждан.

Сегодня из Сургута можно съездить за зарубежной вакциной в Сербию и Хорватию.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о растущем спросе среди россиян на прививочные туры. Из-за спроса становится больше предположений от туроператоров.

Подробнее о том, куда ездят за уколом и сколько это стоит – здесь.