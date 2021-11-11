Инвестора на реконструкцию городского рынка в Сургуте определят в середине декабря

В Сургуте стартовал прием заявок от инвесторов на реконструкцию городского рынка на улице Островского, который продлится до 3 декабря. Экспертная комиссия рассмотрит проекты, интересные как жителям города, так и предпринимателям торговой точки. Результаты будут объявлены после 13 декабря этого года.

«Есть основные параметры, которые нам хотелось бы видеть в заявке. Во-первых, срок аренды должен быть достаточно долгим. Во-вторых, желательно, чтобы инвестор имел опыт реализации подобных проектов. И, в-третьих, должна быть представлена банковская гарантия на срок реконструкции рынка. Это обезопасит ООО «Городской рынок», доли которой принадлежат администрации», – рассказал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Также он отметил, что хотелось бы, чтобы фасад городского рынка также модернизировали. Полный перечень критериев опубликован на инвестиционном портале города Сургута вместе с объявлением о приеме заявок.

Планируется, что инвестор арендует городской рынок с 1 января 2022 года. Сроки работ сформируют на основе предложенного проекта. Предположительно на разработку документации понадобится от полугода до девяти месяцев, а на реконструкцию – около полутора лет.

Рынок работает в прежнем режиме до конца этого года. С предпринимателями договоры заключены до 31 декабря. Их не будут продлевать, если найдется инвестор, подходящий под требования. Администрация города составила список объектов, чтобы помочь предпринимателям найти новое место для торговой точки.

Ранее Артем Кириленко в интервью подробно рассказал, почему городскому рынку необходима реконструкция.

Также перспективы городского рынка обсудили siapress.ru в проекте «О чем говорят».