300 сургутян смогут лечиться от COVID-19 отдельном корпусе тубдиспансера

В противотуберкулезном диспансере Сургута 300 коек выделено под коронавирусных больных. Медучреждение на эти цели предоставило отдельный корпус.

«Там уже полностью сформирована сеть для обеспечения кислородом пациентов. По информации коллег, этот корпус готов для принятия людей. Возможно, в будущем, когда госпиталь СОКБ будут освобождать, в диспансер переместится большая часть работ», – прокомментировал главврач первой поликлиники Максим Слепов.

Напомним, что на сегодняшний день в городских поликлиниках наблюдается 4500 человек с COVID-19, с пневмонией – 1100, порядка 700 проходят лечение в СОКБ. Пациентов, которые уже на пути к выздоровлению, также продолжают принимать в «Олимпии». Около 500 сургутских детей также находятся на лечении.