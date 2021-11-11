Порядка 500 сургутских детей с COVID-19 находятся на лечении

Чуть более 500 детей проходят лечение от коронавируса в Сургуте. Об этом на брифинге рассказал главврач первой поликлиники Максим Слепов.

«Есть и тяжелоболеющие дети, к сожалению. Есть маленькие пациенты на ИВЛ – сегодня один ребенок находится на искусственной вентиляции легких. За детьми очень внимательно надо наблюдать, особенно если у них есть сопутствующие патологии, такие как сахарный диабет, ожирение», – рассказал глава медчреждения, отметив, что несовершеннолетние не склонны соблюдать антиковидные меры и не могут протий вакцинацию, поэтому взрослые должны обучать детей санитарным правилам.

Напомним, что на сегодняшний день в городских поликлиниках наблюдается 4500 человек с COVID-19, с пневмонией – 1100, порядка 700 проходят лечение в СОКБ. Пациентов, которые уже на пути к выздоровлению, также продолжают принимать в «Олимпии».