В Сургуте ВАЗ протаранил иномарку, пострадал человек

В среду, 10 ноября, около 18.00 на Нефтеюганском шоссе в Сургуте в ДТП пострадал мужчина.

«34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris под управлением 42-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 10 ноября на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.