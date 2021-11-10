В 18 дошкольных учреждениях Сургута закрыли на карантин 26 групп

В Сургуте закрыли на карантин 26 групп в 18 дошкольных образовательных учреждениях из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих детских садах заразились 21 воспитанников и 5 сотрудников организаций.

«Всего в Сургуте 40 дошкольных образовательных организаций. Но отмечу, что никакой детский сад не закрыт в целом, полностью, только отдельные группы», – объяснила директор департамента образования Ирина Замятина.

Напоминаем, что в период нерабочих дней в городе организовали мобильные группы в детских садах.