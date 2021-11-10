В Сургуте 608 школьников перешли на удаленку

Все классы в сургутских школах функционируют в очном режиме. Однако 608 школьников перешли на обучение с применением дистанционных технологий, из них учащихся начальной школы – 156 человек, основной – 395, старшей – 57.

«Нас сегодня радует информация о том, что ни один класс не закрыт на карантин. После каникул вышли все общеобразовательные организации, они функционируют в штатном режиме и очном формате. По постановлению губернатора есть такая возможность у родителей и законных представителей по заявлению перевести детей на обучение в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий», – рассказала директор департамента образования Ирина Замятина.

Кроме того, в образовательных учреждениях сохранятся меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2024 года.