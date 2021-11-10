В Сургуте начинается суд над поджигателем, из-за которого погиб человек

Сургутянин предстанет перед судом за поджог общежития ООО «Главснаб» на улице Промышленной. Следствие установило, что 20 марта 2021 года между 43-летним обвиняемым и комендантом административно-бытового здания произошел конфликт, после которого злоумышленник, понимая, что в доме проживают и другие люди, поджег матрас в коридоре.

«Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, умышленном уничтожении чужого имущества и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напоминаем, что во время крупного пожара на улице Промышленная погиб мужчина, еще восемь человек получили травмы. Также было уничтожено имущество организаций и жителей общежития на сумму более 100 млн рублей.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.