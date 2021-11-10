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Сургутянин на своем авто врезался в дерево: пострадали два человека

Автомобилиста из Сургута занесло на дороге и он врезался в дерево

Сургутянин на своем авто врезался в дерево: пострадали два человека
Фото: ГАИ Югры

Житель Сургута врезался в дерево на своем авто и пострадал. Инцидент произошел ночью 9 ноября на проспекте Пролетарском: 21-летний мужчина не справился с управлением, «Дэо Матиз» занесло, и он въехал в растение. Травмы также получила пассажирка иномарки.

«Всего за 9 ноября на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции привлечены 66 водителей к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 16 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ Югры.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 313, комментариев: 0
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