В Сургуте задержан мужчина, который угрожал ограбить банк

В Сургуте местный житель попытался ограбить банк. На преступление он пошел из-за отказа в услуге кредитного учреждения. Как утверждают очевидцы, мужчина заявил, что может напасть на офис организации. Сотрудники такое предложение не оценили и нажали тревожную кнопку. По сигналу прибыл экипаж Росгвардии и задержал злоумышленника.

«Житель города 1976 года рождения сообщил о планируемом преступлении в одном из отделений банка. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.