Сургутская бригада скорой помощи помогла горожанке, которая начала рожать дома

Бригада сургутской скорой помощи помогла женщине родить на дому. Вызов поступил 2 ноября утром – обратился муж горожанки, который сообщил, что у его супруги начались роды.

Врачи прибыли моментально, принимать роды пришлось на дому. Девочка на свет появилась здоровой, ее и маму увезли для дальнейшего оказания помощи.

«Роды на дому в последнее время довольно частое явление для нас... После оказания первой медицинской помощи маму и ребёнка доставили в центр охраны материнства и детства для дальнейшего наблюдения. Благодарим бригаду №29», – сообщает пресс-служба станции скорой помощи Сургута в Инстаграм.