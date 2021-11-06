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Сургутян ожидает ветреное воскресенье

Синоптики вновь спрогнозировали в Сургуте сильный ветер

Сургутян ожидает ветреное воскресенье
Фото: pixabay.com

Ветер в Сургуте не утихнет и в воскресенье: по прогнозам синоптиков, ночью ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 180, комментариев: 0
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