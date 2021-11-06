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Бойцы сургутского ОМОНа стали героями фильма

В Сургуте прошел показ фильма про бойцов ОМОНа «Стерх»

Бойцы сургутского ОМОНа стали героями фильма
Фото: Росгвардия Югры

Бойцы ОМОНа «Стерх» стали главными героями короткометражного фильма, показ которого прошел в Сургуте. По словам режиссера картины, на съемки шло полных четыре дня – работы не прекращались даже ночью. Еще один месяц ушел на монтаж.

«Лента повествует о победе добра над злом, о боевом братстве, взаимовыручке и слаженных действиях. Именно на этих принципах основываются незыблемые традиции спецназа Росгвардии. Это уже второй совместный проект территориального управления Росгвардии и творческой группы видеопродакшена «VARTA ART». В 2019 году компания создала имиджевый ролик об отряде. В этот раз съемки проходили в мае 2021 года в Сургутском районе на стрелковом полигоне имени полковника милиции Александра Тупалова. У каждого из нас была своя задача, и мы со всем успешно справились», – подчеркнул врио командира ОМОН «Стерх» майор полиции.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 347, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:53
Так секретно так секретно.

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