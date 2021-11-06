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В Сургуте открылось шесть дополнительных пунктов для переписи населения

В пяти ТЦ и на «Центральном рынке» Сургута открылись новые пункты переписи населения

В Сургуте открылось шесть дополнительных пунктов для переписи населения
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте увеличилось количество переписных мобильных пунктов, они расположились в торговых центрах «Купец», «Богатырь», «Аура», «Агора», «Росич» и на «Центральном рынке». Свою работу также продолжают участки в первой поликлинике и «Сити Молле». Об этом рассказали в администрации Сургута.

Напомним, что волонтеров переписи можно найти на территории МФЦ в Агоре и «Сити Молле» с 11.00 до 15.00 и с 15.00 до 19.00. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Едином портале государственных и муниципальных услуг.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 121, комментариев: 0
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