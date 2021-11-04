Глава Сургута Андрей Филатов поручил проверить участки со стихийными горками

Проблему стихийных горок в Сургуте обсудили во время прямого эфира «Коммунальная зима» с губернатором региона Натальей Комаровой. Напоминаем, что 31 октября десятилетний мальчик скатился на тюбинге с возвышенности возле дома прямо под колеса автомобиля. Случай произошел на улице Усольцева, 26. Однако, Наталья Комарова отметила, что скорее всего это не единственный опасный участок в городе.

«Это придомовая территория данного дома, она ограждена. Но то ограждение, которое там установлено функционально не срабатывает. Сегодня с управляющей компанией рассматриваем такие варианты ограждения, которые максимально минимизируют возможность там скатываться. При этом, родителям нужно разговаривать с ребятами, что есть места, где можно безопасно играть зимой, а где нельзя», – объяснил глава Сургута Андрей Филатов.

По словам мэра города, после несчастного случая произведут ревизию потенциально опасных участков и найдут решение в кратчайшие сроки.